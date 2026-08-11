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BDYN: iShares Dynamic Equity Active ETF

28.42 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BDYN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.27, а максимальная — 28.51.

Следите за динамикой iShares Dynamic Equity Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BDYN сегодня?

iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) сегодня оценивается на уровне 28.42. Инструмент торгуется в пределах 28.27 - 28.51, вчерашнее закрытие составило 28.45, а торговый объем достиг 377. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDYN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Dynamic Equity Active ETF?

iShares Dynamic Equity Active ETF в настоящее время оценивается в 28.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.51% и USD. Отслеживайте движения BDYN на графике в реальном времени.

Как купить акции BDYN?

Вы можете купить акции iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) по текущей цене 28.42. Ордера обычно размещаются около 28.42 или 28.72, тогда как 377 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDYN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BDYN?

Инвестирование в iShares Dynamic Equity Active ETF предполагает учет годового диапазона 23.51 - 29.31 и текущей цены 28.42. Многие сравнивают 3.27% и 11.02% перед размещением ордеров на 28.42 или 28.72. Изучайте ежедневные изменения цены BDYN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Dynamic Equity Active ETF?

Самая высокая цена iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) за последний год составила 29.31. Акции заметно колебались в пределах 23.51 - 29.31, сравнение с 28.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Dynamic Equity Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Dynamic Equity Active ETF?

Самая низкая цена iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) за год составила 23.51. Сравнение с текущими 28.42 и 23.51 - 29.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDYN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BDYN?

В прошлом iShares Dynamic Equity Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.45 и 12.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.27 28.51
Годовой диапазон
23.51 29.31
Предыдущее закрытие
28.45
Open
28.27
Bid
28.42
Ask
28.72
Low
28.27
High
28.51
Объем
377
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
3.27%
6-месячное изменение
11.02%
Годовое изменение
12.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%