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BDYN: iShares Dynamic Equity Active ETF
Курс BDYN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.27, а максимальная — 28.51.
Следите за динамикой iShares Dynamic Equity Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BDYN сегодня?
iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) сегодня оценивается на уровне 28.42. Инструмент торгуется в пределах 28.27 - 28.51, вчерашнее закрытие составило 28.45, а торговый объем достиг 377. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BDYN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Dynamic Equity Active ETF?
iShares Dynamic Equity Active ETF в настоящее время оценивается в 28.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.51% и USD. Отслеживайте движения BDYN на графике в реальном времени.
Как купить акции BDYN?
Вы можете купить акции iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) по текущей цене 28.42. Ордера обычно размещаются около 28.42 или 28.72, тогда как 377 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BDYN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BDYN?
Инвестирование в iShares Dynamic Equity Active ETF предполагает учет годового диапазона 23.51 - 29.31 и текущей цены 28.42. Многие сравнивают 3.27% и 11.02% перед размещением ордеров на 28.42 или 28.72. Изучайте ежедневные изменения цены BDYN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Dynamic Equity Active ETF?
Самая высокая цена iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) за последний год составила 29.31. Акции заметно колебались в пределах 23.51 - 29.31, сравнение с 28.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Dynamic Equity Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Dynamic Equity Active ETF?
Самая низкая цена iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) за год составила 23.51. Сравнение с текущими 28.42 и 23.51 - 29.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BDYN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BDYN?
В прошлом iShares Dynamic Equity Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.45 и 12.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.45
- Open
- 28.27
- Bid
- 28.42
- Ask
- 28.72
- Low
- 28.27
- High
- 28.51
- Объем
- 377
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 11.02%
- Годовое изменение
- 12.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%