BDYN: iShares Dynamic Equity Active ETF
今日BDYN汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点28.36和高点28.54进行交易。
关注iShares Dynamic Equity Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BDYN股票今天的价格是多少？
iShares Dynamic Equity Active ETF股票今天的定价为28.40。它在28.36 - 28.54范围内交易，昨天的收盘价为28.42，交易量达到354。BDYN的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Dynamic Equity Active ETF股票是否支付股息？
iShares Dynamic Equity Active ETF目前的价值为28.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.43%和USD。实时查看图表以跟踪BDYN走势。
如何购买BDYN股票？
您可以以28.40的当前价格购买iShares Dynamic Equity Active ETF股票。订单通常设置在28.40或28.70附近，而354和0.11%显示市场活动。立即关注BDYN的实时图表更新。
如何投资BDYN股票？
投资iShares Dynamic Equity Active ETF需要考虑年度范围23.51 - 29.31和当前价格28.40。许多人在以28.40或28.70下订单之前，会比较3.20%和。实时查看BDYN价格图表，了解每日变化。
iShares Dynamic Equity Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Dynamic Equity Active ETF的最高价格是29.31。在23.51 - 29.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Dynamic Equity Active ETF的绩效。
iShares Dynamic Equity Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Dynamic Equity Active ETF（BDYN）的最低价格为23.51。将其与当前的28.40和23.51 - 29.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BDYN股票是什么时候拆分的？
iShares Dynamic Equity Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.42和12.43%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.42
- 开盘价
- 28.37
- 卖价
- 28.40
- 买价
- 28.70
- 最低价
- 28.36
- 最高价
- 28.54
- 交易量
- 354
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- 3.20%
- 6个月变化
- 10.94%
- 年变化
- 12.43%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%