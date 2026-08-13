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BDYN: iShares Dynamic Equity Active ETF

28.40 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BDYN汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点28.36和高点28.54进行交易。

关注iShares Dynamic Equity Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BDYN股票今天的价格是多少？

iShares Dynamic Equity Active ETF股票今天的定价为28.40。它在28.36 - 28.54范围内交易，昨天的收盘价为28.42，交易量达到354。BDYN的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Dynamic Equity Active ETF股票是否支付股息？

iShares Dynamic Equity Active ETF目前的价值为28.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.43%和USD。实时查看图表以跟踪BDYN走势。

如何购买BDYN股票？

您可以以28.40的当前价格购买iShares Dynamic Equity Active ETF股票。订单通常设置在28.40或28.70附近，而354和0.11%显示市场活动。立即关注BDYN的实时图表更新。

如何投资BDYN股票？

投资iShares Dynamic Equity Active ETF需要考虑年度范围23.51 - 29.31和当前价格28.40。许多人在以28.40或28.70下订单之前，会比较3.20%和。实时查看BDYN价格图表，了解每日变化。

iShares Dynamic Equity Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Dynamic Equity Active ETF的最高价格是29.31。在23.51 - 29.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Dynamic Equity Active ETF的绩效。

iShares Dynamic Equity Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Dynamic Equity Active ETF（BDYN）的最低价格为23.51。将其与当前的28.40和23.51 - 29.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BDYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BDYN股票是什么时候拆分的？

iShares Dynamic Equity Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.42和12.43%中可见。

日范围
28.36 28.54
年范围
23.51 29.31
前一天收盘价
28.42
开盘价
28.37
卖价
28.40
买价
28.70
最低价
28.36
最高价
28.54
交易量
354
日变化
-0.07%
月变化
3.20%
6个月变化
10.94%
年变化
12.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%