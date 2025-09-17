Валюты / ATHE
ATHE: Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares
4.45 USD 0.19 (4.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATHE за сегодня изменился на -4.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.34, а максимальная — 4.55.
Следите за динамикой Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Дневной диапазон
4.34 4.55
Годовой диапазон
1.00 7.00
- Предыдущее закрытие
- 4.64
- Open
- 4.52
- Bid
- 4.45
- Ask
- 4.75
- Low
- 4.34
- High
- 4.55
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -4.09%
- Месячное изменение
- -20.39%
- 6-месячное изменение
- 32.44%
- Годовое изменение
- 232.09%
