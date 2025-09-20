QuotazioniSezioni
ATHE: Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares

4.40 USD 0.02 (0.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATHE ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.24 e ad un massimo di 4.46.

Segui le dinamiche di Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.24 4.46
Intervallo Annuale
1.00 7.00
Chiusura Precedente
4.42
Apertura
4.24
Bid
4.40
Ask
4.70
Minimo
4.24
Massimo
4.46
Volume
19
Variazione giornaliera
-0.45%
Variazione Mensile
-21.29%
Variazione Semestrale
30.95%
Variazione Annuale
228.36%
20 settembre, sabato