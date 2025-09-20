Valute / ATHE
ATHE: Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares
4.40 USD 0.02 (0.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATHE ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.24 e ad un massimo di 4.46.
Segui le dinamiche di Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.24 4.46
Intervallo Annuale
1.00 7.00
- Chiusura Precedente
- 4.42
- Apertura
- 4.24
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Minimo
- 4.24
- Massimo
- 4.46
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -0.45%
- Variazione Mensile
- -21.29%
- Variazione Semestrale
- 30.95%
- Variazione Annuale
- 228.36%
20 settembre, sabato