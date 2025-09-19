KurseKategorien
Währungen / ATHE
Zurück zum Aktien

ATHE: Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares

4.42 USD 0.05 (1.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATHE hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.36 bis zu einem Hoch von 4.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
4.36 4.49
Jahresspanne
1.00 7.00
Vorheriger Schlusskurs
4.47
Eröffnung
4.44
Bid
4.42
Ask
4.72
Tief
4.36
Hoch
4.49
Volumen
37
Tagesänderung
-1.12%
Monatsänderung
-20.93%
6-Monatsänderung
31.55%
Jahresänderung
229.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K