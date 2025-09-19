Währungen / ATHE
ATHE: Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares
4.42 USD 0.05 (1.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATHE hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.36 bis zu einem Hoch von 4.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.36 4.49
Jahresspanne
1.00 7.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.47
- Eröffnung
- 4.44
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Tief
- 4.36
- Hoch
- 4.49
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- -20.93%
- 6-Monatsänderung
- 31.55%
- Jahresänderung
- 229.85%
