2.37 USD 0.02 (0.85%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARTV за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.30, а максимальная — 2.50.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.30 2.50
Годовой диапазон
1.47 17.31
Предыдущее закрытие
2.35
Open
2.34
Bid
2.37
Ask
2.67
Low
2.30
High
2.50
Объем
141
Дневное изменение
0.85%
Месячное изменение
-25.24%
6-месячное изменение
-24.04%
Годовое изменение
-84.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.