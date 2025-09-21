QuotazioniSezioni
ARTV

2.88 USD 0.50 (21.01%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARTV ha avuto una variazione del 21.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.37 e ad un massimo di 2.97.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.37 2.97
Intervallo Annuale
1.47 17.31
Chiusura Precedente
2.38
Apertura
2.39
Bid
2.88
Ask
3.18
Minimo
2.37
Massimo
2.97
Volume
627
Variazione giornaliera
21.01%
Variazione Mensile
-9.15%
Variazione Semestrale
-7.69%
Variazione Annuale
-81.75%
21 settembre, domenica