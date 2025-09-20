통화 / ARTV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARTV
2.88 USD 0.50 (21.01%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARTV 환율이 오늘 21.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.37이고 고가는 2.97이었습니다.
변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
2.37 2.97
년간 변동
1.47 17.31
- 이전 종가
- 2.38
- 시가
- 2.39
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- 저가
- 2.37
- 고가
- 2.97
- 볼륨
- 627
- 일일 변동
- 21.01%
- 월 변동
- -9.15%
- 6개월 변동
- -7.69%
- 년간 변동율
- -81.75%
20 9월, 토요일