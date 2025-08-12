Валюты / ARKR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARKR: Ark Restaurants Corp
7.06 USD 0.20 (2.92%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARKR за сегодня изменился на 2.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.81, а максимальная — 7.22.
Следите за динамикой Ark Restaurants Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.81 7.22
Годовой диапазон
6.77 17.76
- Предыдущее закрытие
- 6.86
- Open
- 6.88
- Bid
- 7.06
- Ask
- 7.36
- Low
- 6.81
- High
- 7.22
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 2.92%
- Месячное изменение
- 3.52%
- 6-месячное изменение
- -26.46%
- Годовое изменение
- -39.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.