Valute / ARKR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ARKR: Ark Restaurants Corp
7.31 USD 0.06 (0.83%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARKR ha avuto una variazione del 0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.02 e ad un massimo di 7.31.
Segui le dinamiche di Ark Restaurants Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
7.02 7.31
Intervallo Annuale
6.77 17.76
- Chiusura Precedente
- 7.25
- Apertura
- 7.02
- Bid
- 7.31
- Ask
- 7.61
- Minimo
- 7.02
- Massimo
- 7.31
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.83%
- Variazione Mensile
- 7.18%
- Variazione Semestrale
- -23.85%
- Variazione Annuale
- -37.79%
21 settembre, domenica