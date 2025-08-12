Währungen / ARKR
ARKR: Ark Restaurants Corp
7.25 USD 0.29 (4.17%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARKR hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.18 bis zu einem Hoch von 7.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ark Restaurants Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.18 7.25
Jahresspanne
6.77 17.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.96
- Eröffnung
- 7.18
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Tief
- 7.18
- Hoch
- 7.25
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 4.17%
- Monatsänderung
- 6.30%
- 6-Monatsänderung
- -24.48%
- Jahresänderung
- -38.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K