ARES-PB

55.22 USD 0.14 (0.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARES-PB за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.19, а максимальная — 56.33.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
55.19 56.33
Годовой диапазон
50.15 58.65
Предыдущее закрытие
55.36
Open
56.33
Bid
55.22
Ask
55.52
Low
55.19
High
56.33
Объем
5
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
4.17%
Годовое изменение
4.17%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%