ARES-PB

55.22 USD 0.14 (0.25%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARES-PB a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.19 et à un maximum de 56.33.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
55.19 56.33
Range Annuel
50.15 58.65
Clôture Précédente
55.36
Ouverture
56.33
Bid
55.22
Ask
55.52
Plus Bas
55.19
Plus Haut
56.33
Volume
5
Changement quotidien
-0.25%
Changement Mensuel
0.93%
Changement à 6 Mois
4.17%
Changement Annuel
4.17%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%