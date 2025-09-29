- Обзор рынка
APLMW: Apollomics Inc - Warrant
Курс APLMW за сегодня изменился на 14.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0162, а максимальная — 0.0199.
Следите за динамикой Apollomics Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APLMW сегодня?
Apollomics Inc - Warrant (APLMW) сегодня оценивается на уровне 0.0191. Инструмент торгуется в пределах 14.37%, вчерашнее закрытие составило 0.0167, а торговый объем достиг 236. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APLMW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Apollomics Inc - Warrant?
Apollomics Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0191. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.85% и USD. Отслеживайте движения APLMW на графике в реальном времени.
Как купить акции APLMW?
Вы можете купить акции Apollomics Inc - Warrant (APLMW) по текущей цене 0.0191. Ордера обычно размещаются около 0.0191 или 0.0221, тогда как 236 и 7.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APLMW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APLMW?
Инвестирование в Apollomics Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0047 - 0.0469 и текущей цены 0.0191. Многие сравнивают 92.93% и 76.85% перед размещением ордеров на 0.0191 или 0.0221. Изучайте ежедневные изменения цены APLMW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Apollomics Inc.?
Самая высокая цена Apollomics Inc. (APLMW) за последний год составила 0.0469. Акции заметно колебались в пределах 0.0047 - 0.0469, сравнение с 0.0167 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Apollomics Inc - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Apollomics Inc.?
Самая низкая цена Apollomics Inc. (APLMW) за год составила 0.0047. Сравнение с текущими 0.0191 и 0.0047 - 0.0469 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APLMW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APLMW?
В прошлом Apollomics Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0167 и 57.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0167
- Open
- 0.0178
- Bid
- 0.0191
- Ask
- 0.0221
- Low
- 0.0162
- High
- 0.0199
- Объем
- 236
- Дневное изменение
- 14.37%
- Месячное изменение
- 92.93%
- 6-месячное изменение
- 76.85%
- Годовое изменение
- 57.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%