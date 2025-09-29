КотировкиРазделы
Валюты / APLMW
Назад в Рынок акций США

APLMW: Apollomics Inc - Warrant

0.0191 USD 0.0024 (14.37%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APLMW за сегодня изменился на 14.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0162, а максимальная — 0.0199.

Следите за динамикой Apollomics Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APLMW сегодня?

Apollomics Inc - Warrant (APLMW) сегодня оценивается на уровне 0.0191. Инструмент торгуется в пределах 14.37%, вчерашнее закрытие составило 0.0167, а торговый объем достиг 236. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APLMW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Apollomics Inc - Warrant?

Apollomics Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0191. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.85% и USD. Отслеживайте движения APLMW на графике в реальном времени.

Как купить акции APLMW?

Вы можете купить акции Apollomics Inc - Warrant (APLMW) по текущей цене 0.0191. Ордера обычно размещаются около 0.0191 или 0.0221, тогда как 236 и 7.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APLMW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APLMW?

Инвестирование в Apollomics Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0047 - 0.0469 и текущей цены 0.0191. Многие сравнивают 92.93% и 76.85% перед размещением ордеров на 0.0191 или 0.0221. Изучайте ежедневные изменения цены APLMW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Apollomics Inc.?

Самая высокая цена Apollomics Inc. (APLMW) за последний год составила 0.0469. Акции заметно колебались в пределах 0.0047 - 0.0469, сравнение с 0.0167 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Apollomics Inc - Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Apollomics Inc.?

Самая низкая цена Apollomics Inc. (APLMW) за год составила 0.0047. Сравнение с текущими 0.0191 и 0.0047 - 0.0469 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APLMW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APLMW?

В прошлом Apollomics Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0167 и 57.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0162 0.0199
Годовой диапазон
0.0047 0.0469
Предыдущее закрытие
0.0167
Open
0.0178
Bid
0.0191
Ask
0.0221
Low
0.0162
High
0.0199
Объем
236
Дневное изменение
14.37%
Месячное изменение
92.93%
6-месячное изменение
76.85%
Годовое изменение
57.85%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.