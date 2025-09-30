- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
APLMW: Apollomics Inc - Warrant
Der Wechselkurs von APLMW hat sich für heute um 14.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0162 bis zu einem Hoch von 0.0199 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apollomics Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von APLMW heute?
Die Aktie von Apollomics Inc - Warrant (APLMW) notiert heute bei 0.0191. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.37% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0167 und das Handelsvolumen erreichte 236. Das Live-Chart von APLMW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie APLMW Dividenden?
Apollomics Inc - Warrant wird derzeit mit 0.0191 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 57.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von APLMW zu verfolgen.
Wie kaufe ich APLMW-Aktien?
Sie können Aktien von Apollomics Inc - Warrant (APLMW) zum aktuellen Kurs von 0.0191 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0191 oder 0.0221 platziert, während 236 und 7.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von APLMW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in APLMW-Aktien?
Bei einer Investition in Apollomics Inc - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0047 - 0.0469 und der aktuelle Kurs 0.0191 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 92.93% und 76.85%, bevor sie Orders zu 0.0191 oder 0.0221 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von APLMW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Apollomics Inc.?
Der höchste Kurs von Apollomics Inc. (APLMW) im vergangenen Jahr lag bei 0.0469. Innerhalb von 0.0047 - 0.0469 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0167 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Apollomics Inc - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Apollomics Inc.?
Der niedrigste Kurs von Apollomics Inc. (APLMW) im Laufe des Jahres betrug 0.0047. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0191 und der Spanne 0.0047 - 0.0469 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von APLMW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von APLMW statt?
Apollomics Inc - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0167 und 57.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0167
- Eröffnung
- 0.0178
- Bid
- 0.0191
- Ask
- 0.0221
- Tief
- 0.0162
- Hoch
- 0.0199
- Volumen
- 236
- Tagesänderung
- 14.37%
- Monatsänderung
- 92.93%
- 6-Monatsänderung
- 76.85%
- Jahresänderung
- 57.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4