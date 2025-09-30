QuotazioniSezioni
Valute / APLMW
APLMW: Apollomics Inc - Warrant

0.0191 USD 0.0024 (14.37%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APLMW ha avuto una variazione del 14.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0162 e ad un massimo di 0.0199.

Segui le dinamiche di Apollomics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Qual è il prezzo delle azioni APLMW oggi?

Oggi le azioni Apollomics Inc - Warrant sono prezzate a 0.0191. Viene scambiato all'interno di 14.37%, la chiusura di ieri è stata 0.0167 e il volume degli scambi ha raggiunto 236. Il grafico dei prezzi in tempo reale di APLMW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Apollomics Inc - Warrant pagano dividendi?

Apollomics Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0191. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 57.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di APLMW.

Come acquistare azioni APLMW?

Puoi acquistare azioni Apollomics Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0191. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0191 o 0.0221, mentre 236 e 7.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di APLMW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni APLMW?

Investire in Apollomics Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0047 - 0.0469 e il prezzo attuale 0.0191. Molti confrontano 92.93% e 76.85% prima di effettuare ordini su 0.0191 o 0.0221. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di APLMW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Apollomics Inc.?

Il prezzo massimo di Apollomics Inc. nell'ultimo anno è stato 0.0469. All'interno di 0.0047 - 0.0469, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0167 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Apollomics Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Apollomics Inc.?

Il prezzo più basso di Apollomics Inc. (APLMW) nel corso dell'anno è stato 0.0047. Confrontandolo con gli attuali 0.0191 e 0.0047 - 0.0469 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda APLMW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di APLMW?

Apollomics Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0167 e 57.85%.

Intervallo Giornaliero
0.0162 0.0199
Intervallo Annuale
0.0047 0.0469
Chiusura Precedente
0.0167
Apertura
0.0178
Bid
0.0191
Ask
0.0221
Minimo
0.0162
Massimo
0.0199
Volume
236
Variazione giornaliera
14.37%
Variazione Mensile
92.93%
Variazione Semestrale
76.85%
Variazione Annuale
57.85%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4