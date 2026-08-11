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APAC: StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A

10.20 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс APAC за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.20, а максимальная — 10.20.

Следите за динамикой StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций APAC сегодня?

StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A (APAC) сегодня оценивается на уровне 10.20. Инструмент торгуется в пределах 10.20 - 10.20, вчерашнее закрытие составило 10.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A?

StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A в настоящее время оценивается в 10.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.82% и USD. Отслеживайте движения APAC на графике в реальном времени.

Как купить акции APAC?

Вы можете купить акции StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A (APAC) по текущей цене 10.20. Ордера обычно размещаются около 10.20 или 10.50, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции APAC?

Инвестирование в StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.21 и текущей цены 10.20. Многие сравнивают 0.00% и 1.80% перед размещением ордеров на 10.20 или 10.50. Изучайте ежедневные изменения цены APAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A?

Самая высокая цена StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A (APAC) за последний год составила 10.21. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.21, сравнение с 10.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A?

Самая низкая цена StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A (APAC) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.20 и 9.87 - 10.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций APAC?

В прошлом StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.21 и 2.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.20 10.20
Годовой диапазон
9.87 10.21
Предыдущее закрытие
10.21
Open
10.20
Bid
10.20
Ask
10.50
Low
10.20
High
10.20
Объем
2
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.80%
Годовое изменение
2.82%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%