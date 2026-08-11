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AMCI: AMC Robotics Corporation
Курс AMCI за сегодня изменился на -9.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.89.
Следите за динамикой AMC Robotics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMCI сегодня?
AMC Robotics Corporation (AMCI) сегодня оценивается на уровне 4.48. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.89, вчерашнее закрытие составило 4.97, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMC Robotics Corporation?
AMC Robotics Corporation в настоящее время оценивается в 4.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.48% и USD. Отслеживайте движения AMCI на графике в реальном времени.
Как купить акции AMCI?
Вы можете купить акции AMC Robotics Corporation (AMCI) по текущей цене 4.48. Ордера обычно размещаются около 4.48 или 4.78, тогда как 145 и -7.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMCI?
Инвестирование в AMC Robotics Corporation предполагает учет годового диапазона 2.50 - 15.09 и текущей цены 4.48. Многие сравнивают -3.45% и -32.43% перед размещением ордеров на 4.48 или 4.78. Изучайте ежедневные изменения цены AMCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AMC Robotics Corporation?
Самая высокая цена AMC Robotics Corporation (AMCI) за последний год составила 15.09. Акции заметно колебались в пределах 2.50 - 15.09, сравнение с 4.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMC Robotics Corporation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AMC Robotics Corporation?
Самая низкая цена AMC Robotics Corporation (AMCI) за год составила 2.50. Сравнение с текущими 4.48 и 2.50 - 15.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMCI?
В прошлом AMC Robotics Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.97 и -46.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.97
- Open
- 4.82
- Bid
- 4.48
- Ask
- 4.78
- Low
- 4.40
- High
- 4.89
- Объем
- 145
- Дневное изменение
- -9.86%
- Месячное изменение
- -3.45%
- 6-месячное изменение
- -32.43%
- Годовое изменение
- -46.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%