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AMCI: AMC Robotics Corporation

4.48 USD 0.49 (9.86%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AMCI за сегодня изменился на -9.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.89.

Следите за динамикой AMC Robotics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMCI сегодня?

AMC Robotics Corporation (AMCI) сегодня оценивается на уровне 4.48. Инструмент торгуется в пределах 4.40 - 4.89, вчерашнее закрытие составило 4.97, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMC Robotics Corporation?

AMC Robotics Corporation в настоящее время оценивается в 4.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.48% и USD. Отслеживайте движения AMCI на графике в реальном времени.

Как купить акции AMCI?

Вы можете купить акции AMC Robotics Corporation (AMCI) по текущей цене 4.48. Ордера обычно размещаются около 4.48 или 4.78, тогда как 145 и -7.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMCI?

Инвестирование в AMC Robotics Corporation предполагает учет годового диапазона 2.50 - 15.09 и текущей цены 4.48. Многие сравнивают -3.45% и -32.43% перед размещением ордеров на 4.48 или 4.78. Изучайте ежедневные изменения цены AMCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AMC Robotics Corporation?

Самая высокая цена AMC Robotics Corporation (AMCI) за последний год составила 15.09. Акции заметно колебались в пределах 2.50 - 15.09, сравнение с 4.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMC Robotics Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AMC Robotics Corporation?

Самая низкая цена AMC Robotics Corporation (AMCI) за год составила 2.50. Сравнение с текущими 4.48 и 2.50 - 15.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMCI?

В прошлом AMC Robotics Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.97 и -46.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.40 4.89
Годовой диапазон
2.50 15.09
Предыдущее закрытие
4.97
Open
4.82
Bid
4.48
Ask
4.78
Low
4.40
High
4.89
Объем
145
Дневное изменение
-9.86%
Месячное изменение
-3.45%
6-месячное изменение
-32.43%
Годовое изменение
-46.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%