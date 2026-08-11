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ALOV: Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.
Курс ALOV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.00, а максимальная — 10.00.
Следите за динамикой Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALOV сегодня?
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) сегодня оценивается на уровне 10.00. Инструмент торгуется в пределах 10.00 - 10.00, вчерашнее закрытие составило 10.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.?
Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. в настоящее время оценивается в 10.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения ALOV на графике в реальном времени.
Как купить акции ALOV?
Вы можете купить акции Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) по текущей цене 10.00. Ордера обычно размещаются около 10.00 или 10.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALOV?
Инвестирование в Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.82 - 10.00 и текущей цены 10.00. Многие сравнивают 0.50% и 1.01% перед размещением ордеров на 10.00 или 10.30. Изучайте ежедневные изменения цены ALOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.?
Самая высокая цена Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.82 - 10.00, сравнение с 10.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.?
Самая низкая цена Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) за год составила 9.82. Сравнение с текущими 10.00 и 9.82 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALOV?
В прошлом Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.00 и 1.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.00
- Open
- 10.00
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Low
- 10.00
- High
- 10.00
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 1.01%
- Годовое изменение
- 1.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%