КотировкиРазделы
Валюты / ALOV
Назад в Рынок акций США

ALOV: Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.

10.00 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ALOV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.00, а максимальная — 10.00.

Следите за динамикой Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALOV сегодня?

Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) сегодня оценивается на уровне 10.00. Инструмент торгуется в пределах 10.00 - 10.00, вчерашнее закрытие составило 10.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.?

Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. в настоящее время оценивается в 10.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.01% и USD. Отслеживайте движения ALOV на графике в реальном времени.

Как купить акции ALOV?

Вы можете купить акции Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) по текущей цене 10.00. Ордера обычно размещаются около 10.00 или 10.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALOV?

Инвестирование в Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. предполагает учет годового диапазона 9.82 - 10.00 и текущей цены 10.00. Многие сравнивают 0.50% и 1.01% перед размещением ордеров на 10.00 или 10.30. Изучайте ежедневные изменения цены ALOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.?

Самая высокая цена Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.82 - 10.00, сравнение с 10.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc.?

Самая низкая цена Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. (ALOV) за год составила 9.82. Сравнение с текущими 10.00 и 9.82 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALOV?

В прошлом Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.00 и 1.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.00 10.00
Годовой диапазон
9.82 10.00
Предыдущее закрытие
10.00
Open
10.00
Bid
10.00
Ask
10.30
Low
10.00
High
10.00
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
1.01%
Годовое изменение
1.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%