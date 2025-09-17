Валюты / AKO-A
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AKO-A: Embotelladora Andina S.A
19.30 USD 0.20 (1.03%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AKO-A за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 19.30.
Следите за динамикой Embotelladora Andina S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.30 19.30
Годовой диапазон
17.67 21.44
- Предыдущее закрытие
- 19.50
- Open
- 19.30
- Bid
- 19.30
- Ask
- 19.60
- Low
- 19.30
- High
- 19.30
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -1.53%
- 6-месячное изменение
- -5.11%
- Годовое изменение
- -5.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.