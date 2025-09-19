Währungen / AKO-A
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AKO-A: Embotelladora Andina S.A
19.95 USD 0.65 (3.37%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AKO-A hat sich für heute um 3.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.95 bis zu einem Hoch von 19.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Embotelladora Andina S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.95 19.95
Jahresspanne
17.67 21.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.30
- Eröffnung
- 19.95
- Bid
- 19.95
- Ask
- 20.25
- Tief
- 19.95
- Hoch
- 19.95
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 3.37%
- Monatsänderung
- 1.79%
- 6-Monatsänderung
- -1.92%
- Jahresänderung
- -1.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K