AKO-A: Embotelladora Andina S.A

20.20 USD 0.25 (1.25%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AKO-A ha avuto una variazione del 1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.20 e ad un massimo di 20.20.

Segui le dinamiche di Embotelladora Andina S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.20 20.20
Intervallo Annuale
17.67 21.44
Chiusura Precedente
19.95
Apertura
20.20
Bid
20.20
Ask
20.50
Minimo
20.20
Massimo
20.20
Volume
1
Variazione giornaliera
1.25%
Variazione Mensile
3.06%
Variazione Semestrale
-0.69%
Variazione Annuale
-0.69%
20 settembre, sabato