AKO-A
AKO-A: Embotelladora Andina S.A
20.20 USD 0.25 (1.25%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AKO-A ha avuto una variazione del 1.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.20 e ad un massimo di 20.20.
Segui le dinamiche di Embotelladora Andina S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.20 20.20
Intervallo Annuale
17.67 21.44
- Chiusura Precedente
- 19.95
- Apertura
- 20.20
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Minimo
- 20.20
- Massimo
- 20.20
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.25%
- Variazione Mensile
- 3.06%
- Variazione Semestrale
- -0.69%
- Variazione Annuale
- -0.69%
20 settembre, sabato