Курс AIS за сегодня изменился на -2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.34, а максимальная — 69.09.

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