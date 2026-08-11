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AIS: VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

67.34 USD 1.58 (2.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIS за сегодня изменился на -2.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.34, а максимальная — 69.09.

Следите за динамикой VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIS сегодня?

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) сегодня оценивается на уровне 67.34. Инструмент торгуется в пределах 67.34 - 69.09, вчерашнее закрытие составило 68.92, а торговый объем достиг 462. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF?

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF в настоящее время оценивается в 67.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 127.58% и USD. Отслеживайте движения AIS на графике в реальном времени.

Как купить акции AIS?

Вы можете купить акции VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) по текущей цене 67.34. Ордера обычно размещаются около 67.34 или 67.64, тогда как 462 и -1.48% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIS?

Инвестирование в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF предполагает учет годового диапазона 29.50 - 88.80 и текущей цены 67.34. Многие сравнивают 7.76% и 52.63% перед размещением ордеров на 67.34 или 67.64. Изучайте ежедневные изменения цены AIS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF?

Самая высокая цена VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) за последний год составила 88.80. Акции заметно колебались в пределах 29.50 - 88.80, сравнение с 68.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF?

Самая низкая цена VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) за год составила 29.50. Сравнение с текущими 67.34 и 29.50 - 88.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIS?

В прошлом VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.92 и 127.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.34 69.09
Годовой диапазон
29.50 88.80
Предыдущее закрытие
68.92
Open
68.35
Bid
67.34
Ask
67.64
Low
67.34
High
69.09
Объем
462
Дневное изменение
-2.29%
Месячное изменение
7.76%
6-месячное изменение
52.63%
Годовое изменение
127.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%