AIRO: Airspan Networks Inc.
19.83 USD 0.37 (1.83%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRO за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.72, а максимальная — 20.28.
Следите за динамикой Airspan Networks Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
19.72 20.28
Годовой диапазон
12.90 39.07
- Предыдущее закрытие
- 20.20
- Open
- 20.28
- Bid
- 19.83
- Ask
- 20.13
- Low
- 19.72
- High
- 20.28
- Объем
- 1.047 K
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- -11.43%
- 6-месячное изменение
- 53.72%
- Годовое изменение
- 53.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.