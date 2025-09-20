Valute / AIRO
AIRO: Airspan Networks Inc.
19.53 USD 0.36 (1.81%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRO ha avuto una variazione del -1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.48 e ad un massimo di 20.39.
Segui le dinamiche di Airspan Networks Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.48 20.39
Intervallo Annuale
12.90 39.07
- Chiusura Precedente
- 19.89
- Apertura
- 20.07
- Bid
- 19.53
- Ask
- 19.83
- Minimo
- 19.48
- Massimo
- 20.39
- Volume
- 2.003 K
- Variazione giornaliera
- -1.81%
- Variazione Mensile
- -12.77%
- Variazione Semestrale
- 51.40%
- Variazione Annuale
- 51.40%
20 settembre, sabato