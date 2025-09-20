QuotazioniSezioni
Valute / AIRO
Tornare a Azioni

AIRO: Airspan Networks Inc.

19.53 USD 0.36 (1.81%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIRO ha avuto una variazione del -1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.48 e ad un massimo di 20.39.

Segui le dinamiche di Airspan Networks Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
19.48 20.39
Intervallo Annuale
12.90 39.07
Chiusura Precedente
19.89
Apertura
20.07
Bid
19.53
Ask
19.83
Minimo
19.48
Massimo
20.39
Volume
2.003 K
Variazione giornaliera
-1.81%
Variazione Mensile
-12.77%
Variazione Semestrale
51.40%
Variazione Annuale
51.40%
20 settembre, sabato