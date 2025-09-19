Währungen / AIRO
AIRO: Airspan Networks Inc.
20.17 USD 0.28 (1.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRO hat sich für heute um 1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.95 bis zu einem Hoch von 20.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Airspan Networks Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.95 20.18
Jahresspanne
12.90 39.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.89
- Eröffnung
- 20.07
- Bid
- 20.17
- Ask
- 20.47
- Tief
- 19.95
- Hoch
- 20.18
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- 1.41%
- Monatsänderung
- -9.92%
- 6-Monatsänderung
- 56.36%
- Jahresänderung
- 56.36%
