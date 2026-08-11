- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIOS: AIOS Tech Inc.
Курс AIOS за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.34, а максимальная — 12.00.
Следите за динамикой AIOS Tech Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AIOS сегодня?
AIOS Tech Inc. (AIOS) сегодня оценивается на уровне 12.00. Инструмент торгуется в пределах 11.34 - 12.00, вчерашнее закрытие составило 12.05, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIOS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIOS Tech Inc.?
AIOS Tech Inc. в настоящее время оценивается в 12.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 816.03% и USD. Отслеживайте движения AIOS на графике в реальном времени.
Как купить акции AIOS?
Вы можете купить акции AIOS Tech Inc. (AIOS) по текущей цене 12.00. Ордера обычно размещаются около 12.00 или 12.30, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIOS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AIOS?
Инвестирование в AIOS Tech Inc. предполагает учет годового диапазона 0.39 - 33.87 и текущей цены 12.00. Многие сравнивают 1.61% и 2208.14% перед размещением ордеров на 12.00 или 12.30. Изучайте ежедневные изменения цены AIOS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AIOS Tech Inc.?
Самая высокая цена AIOS Tech Inc. (AIOS) за последний год составила 33.87. Акции заметно колебались в пределах 0.39 - 33.87, сравнение с 12.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIOS Tech Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AIOS Tech Inc.?
Самая низкая цена AIOS Tech Inc. (AIOS) за год составила 0.39. Сравнение с текущими 12.00 и 0.39 - 33.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIOS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AIOS?
В прошлом AIOS Tech Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.05 и 816.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.05
- Open
- 12.00
- Bid
- 12.00
- Ask
- 12.30
- Low
- 11.34
- High
- 12.00
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 1.61%
- 6-месячное изменение
- 2208.14%
- Годовое изменение
- 816.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%