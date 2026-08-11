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AIOS: AIOS Tech Inc.

12.00 USD 0.05 (0.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AIOS за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.34, а максимальная — 12.00.

Следите за динамикой AIOS Tech Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AIOS сегодня?

AIOS Tech Inc. (AIOS) сегодня оценивается на уровне 12.00. Инструмент торгуется в пределах 11.34 - 12.00, вчерашнее закрытие составило 12.05, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AIOS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AIOS Tech Inc.?

AIOS Tech Inc. в настоящее время оценивается в 12.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 816.03% и USD. Отслеживайте движения AIOS на графике в реальном времени.

Как купить акции AIOS?

Вы можете купить акции AIOS Tech Inc. (AIOS) по текущей цене 12.00. Ордера обычно размещаются около 12.00 или 12.30, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AIOS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AIOS?

Инвестирование в AIOS Tech Inc. предполагает учет годового диапазона 0.39 - 33.87 и текущей цены 12.00. Многие сравнивают 1.61% и 2208.14% перед размещением ордеров на 12.00 или 12.30. Изучайте ежедневные изменения цены AIOS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AIOS Tech Inc.?

Самая высокая цена AIOS Tech Inc. (AIOS) за последний год составила 33.87. Акции заметно колебались в пределах 0.39 - 33.87, сравнение с 12.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AIOS Tech Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AIOS Tech Inc.?

Самая низкая цена AIOS Tech Inc. (AIOS) за год составила 0.39. Сравнение с текущими 12.00 и 0.39 - 33.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AIOS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AIOS?

В прошлом AIOS Tech Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.05 и 816.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.34 12.00
Годовой диапазон
0.39 33.87
Предыдущее закрытие
12.05
Open
12.00
Bid
12.00
Ask
12.30
Low
11.34
High
12.00
Объем
34
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
1.61%
6-месячное изменение
2208.14%
Годовое изменение
816.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%