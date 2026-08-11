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AINP: Allspring Income Plus ETF

24.80 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AINP за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.80, а максимальная — 24.85.

Следите за динамикой Allspring Income Plus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AINP сегодня?

Allspring Income Plus ETF (AINP) сегодня оценивается на уровне 24.80. Инструмент торгуется в пределах 24.80 - 24.85, вчерашнее закрытие составило 24.83, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AINP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Allspring Income Plus ETF?

Allspring Income Plus ETF в настоящее время оценивается в 24.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.40% и USD. Отслеживайте движения AINP на графике в реальном времени.

Как купить акции AINP?

Вы можете купить акции Allspring Income Plus ETF (AINP) по текущей цене 24.80. Ордера обычно размещаются около 24.80 или 25.10, тогда как 6 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AINP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AINP?

Инвестирование в Allspring Income Plus ETF предполагает учет годового диапазона 24.61 - 25.47 и текущей цены 24.80. Многие сравнивают 0.16% и -1.74% перед размещением ордеров на 24.80 или 25.10. Изучайте ежедневные изменения цены AINP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Allspring Income Plus ETF?

Самая высокая цена Allspring Income Plus ETF (AINP) за последний год составила 25.47. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 25.47, сравнение с 24.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Allspring Income Plus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Allspring Income Plus ETF?

Самая низкая цена Allspring Income Plus ETF (AINP) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 24.80 и 24.61 - 25.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AINP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AINP?

В прошлом Allspring Income Plus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.83 и -2.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.80 24.85
Годовой диапазон
24.61 25.47
Предыдущее закрытие
24.83
Open
24.82
Bid
24.80
Ask
25.10
Low
24.80
High
24.85
Объем
6
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-1.74%
Годовое изменение
-2.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%