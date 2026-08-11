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AEAQ: Activate Energy Acquisition Corp - Class A

10.03 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AEAQ за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.03, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой Activate Energy Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AEAQ сегодня?

Activate Energy Acquisition Corp - Class A (AEAQ) сегодня оценивается на уровне 10.03. Инструмент торгуется в пределах 10.03 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.04, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Activate Energy Acquisition Corp - Class A?

Activate Energy Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 10.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения AEAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции AEAQ?

Вы можете купить акции Activate Energy Acquisition Corp - Class A (AEAQ) по текущей цене 10.03. Ордера обычно размещаются около 10.03 или 10.33, тогда как 6 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AEAQ?

Инвестирование в Activate Energy Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 9.78 - 10.09 и текущей цены 10.03. Многие сравнивают -0.10% и 1.01% перед размещением ордеров на 10.03 или 10.33. Изучайте ежедневные изменения цены AEAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Activate Energy Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена Activate Energy Acquisition Corp - Class A (AEAQ) за последний год составила 10.09. Акции заметно колебались в пределах 9.78 - 10.09, сравнение с 10.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Activate Energy Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Activate Energy Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена Activate Energy Acquisition Corp - Class A (AEAQ) за год составила 9.78. Сравнение с текущими 10.03 и 9.78 - 10.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AEAQ?

В прошлом Activate Energy Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.04 и 0.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.03 10.03
Годовой диапазон
9.78 10.09
Предыдущее закрытие
10.04
Open
10.03
Bid
10.03
Ask
10.33
Low
10.03
High
10.03
Объем
6
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
1.01%
Годовое изменение
0.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%