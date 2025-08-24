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ACV: Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B

27.36 USD 0.06 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ACV за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.26, а максимальная — 27.70.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACV сегодня?

Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B (ACV) сегодня оценивается на уровне 27.36. Инструмент торгуется в пределах 27.26 - 27.70, вчерашнее закрытие составило 27.30, а торговый объем достиг 103. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B?

Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B в настоящее время оценивается в 27.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.11% и USD. Отслеживайте движения ACV на графике в реальном времени.

Как купить акции ACV?

Вы можете купить акции Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B (ACV) по текущей цене 27.36. Ордера обычно размещаются около 27.36 или 27.66, тогда как 103 и 0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACV?

Инвестирование в Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B предполагает учет годового диапазона 22.94 - 29.04 и текущей цены 27.36. Многие сравнивают 2.86% и 0.37% перед размещением ордеров на 27.36 или 27.66. Изучайте ежедневные изменения цены ACV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B?

Самая высокая цена Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B (ACV) за последний год составила 29.04. Акции заметно колебались в пределах 22.94 - 29.04, сравнение с 27.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B?

Самая низкая цена Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B (ACV) за год составила 22.94. Сравнение с текущими 27.36 и 22.94 - 29.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACV?

В прошлом Virtus Diversified Income & Convertible Fund Common Shares of B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.30 и 19.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.26 27.70
Годовой диапазон
22.94 29.04
Предыдущее закрытие
27.30
Open
27.26
Bid
27.36
Ask
27.66
Low
27.26
High
27.70
Объем
103
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
2.86%
6-месячное изменение
0.37%
Годовое изменение
19.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%