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ACSV: American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF

50.25 USD 0.37 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ACSV за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.47.

Следите за динамикой American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACSV сегодня?

American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) сегодня оценивается на уровне 50.25. Инструмент торгуется в пределах 50.25 - 50.47, вчерашнее закрытие составило 50.62, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACSV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF?

American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF в настоящее время оценивается в 50.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 24.84% и USD. Отслеживайте движения ACSV на графике в реальном времени.

Как купить акции ACSV?

Вы можете купить акции American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) по текущей цене 50.25. Ордера обычно размещаются около 50.25 или 50.55, тогда как 3 и -0.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACSV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACSV?

Инвестирование в American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF предполагает учет годового диапазона 38.60 - 51.04 и текущей цены 50.25. Многие сравнивают -1.55% и 13.58% перед размещением ордеров на 50.25 или 50.55. Изучайте ежедневные изменения цены ACSV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF?

Самая высокая цена American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) за последний год составила 51.04. Акции заметно колебались в пределах 38.60 - 51.04, сравнение с 50.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF?

Самая низкая цена American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF (ACSV) за год составила 38.60. Сравнение с текущими 50.25 и 38.60 - 51.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACSV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACSV?

В прошлом American Century ETF Trust - American Century Small Cap Value Insights ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.62 и 24.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.25 50.47
Годовой диапазон
38.60 51.04
Предыдущее закрытие
50.62
Open
50.47
Bid
50.25
Ask
50.55
Low
50.25
High
50.47
Объем
3
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
-1.55%
6-месячное изменение
13.58%
Годовое изменение
24.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%