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ACSG: American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF

50.26 USD 0.08 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ACSG за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.24, а максимальная — 50.26.

Следите за динамикой American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACSG сегодня?

American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) сегодня оценивается на уровне 50.26. Инструмент торгуется в пределах 50.24 - 50.26, вчерашнее закрытие составило 50.34, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF?

American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF в настоящее время оценивается в 50.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.89% и USD. Отслеживайте движения ACSG на графике в реальном времени.

Как купить акции ACSG?

Вы можете купить акции American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) по текущей цене 50.26. Ордера обычно размещаются около 50.26 или 50.56, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACSG?

Инвестирование в American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF предполагает учет годового диапазона 37.92 - 50.48 и текущей цены 50.26. Многие сравнивают 3.99% и 19.10% перед размещением ордеров на 50.26 или 50.56. Изучайте ежедневные изменения цены ACSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF?

Самая высокая цена American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) за последний год составила 50.48. Акции заметно колебались в пределах 37.92 - 50.48, сравнение с 50.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF?

Самая низкая цена American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF (ACSG) за год составила 37.92. Сравнение с текущими 50.26 и 37.92 - 50.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACSG?

В прошлом American Century ETF Trust - American Century Small Cap Growth Insights ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.34 и 22.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.24 50.26
Годовой диапазон
37.92 50.48
Предыдущее закрытие
50.34
Open
50.26
Bid
50.26
Ask
50.56
Low
50.24
High
50.26
Объем
5
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
3.99%
6-месячное изменение
19.10%
Годовое изменение
22.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%