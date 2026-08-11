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ACII: Atlas Crest Investment Corp. II
Курс ACII за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.49, а максимальная — 25.66.
Следите за динамикой Atlas Crest Investment Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ACII сегодня?
Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) сегодня оценивается на уровне 25.64. Инструмент торгуется в пределах 25.49 - 25.66, вчерашнее закрытие составило 25.60, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACII в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Atlas Crest Investment Corp. II?
Atlas Crest Investment Corp. II в настоящее время оценивается в 25.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.31% и USD. Отслеживайте движения ACII на графике в реальном времени.
Как купить акции ACII?
Вы можете купить акции Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) по текущей цене 25.64. Ордера обычно размещаются около 25.64 или 25.94, тогда как 50 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACII на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ACII?
Инвестирование в Atlas Crest Investment Corp. II предполагает учет годового диапазона 24.76 - 26.87 и текущей цены 25.64. Многие сравнивают 1.18% и 1.35% перед размещением ордеров на 25.64 или 25.94. Изучайте ежедневные изменения цены ACII на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Atlas Crest Investment Corp. II?
Самая высокая цена Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) за последний год составила 26.87. Акции заметно колебались в пределах 24.76 - 26.87, сравнение с 25.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Atlas Crest Investment Corp. II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Atlas Crest Investment Corp. II?
Самая низкая цена Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) за год составила 24.76. Сравнение с текущими 25.64 и 24.76 - 26.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACII во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ACII?
В прошлом Atlas Crest Investment Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.60 и 2.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.60
- Open
- 25.49
- Bid
- 25.64
- Ask
- 25.94
- Low
- 25.49
- High
- 25.66
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 1.35%
- Годовое изменение
- 2.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%