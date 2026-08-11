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ACII: Atlas Crest Investment Corp. II

25.64 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ACII за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.49, а максимальная — 25.66.

Следите за динамикой Atlas Crest Investment Corp. II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACII сегодня?

Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) сегодня оценивается на уровне 25.64. Инструмент торгуется в пределах 25.49 - 25.66, вчерашнее закрытие составило 25.60, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Atlas Crest Investment Corp. II?

Atlas Crest Investment Corp. II в настоящее время оценивается в 25.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.31% и USD. Отслеживайте движения ACII на графике в реальном времени.

Как купить акции ACII?

Вы можете купить акции Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) по текущей цене 25.64. Ордера обычно размещаются около 25.64 или 25.94, тогда как 50 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACII?

Инвестирование в Atlas Crest Investment Corp. II предполагает учет годового диапазона 24.76 - 26.87 и текущей цены 25.64. Многие сравнивают 1.18% и 1.35% перед размещением ордеров на 25.64 или 25.94. Изучайте ежедневные изменения цены ACII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Atlas Crest Investment Corp. II?

Самая высокая цена Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) за последний год составила 26.87. Акции заметно колебались в пределах 24.76 - 26.87, сравнение с 25.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Atlas Crest Investment Corp. II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Atlas Crest Investment Corp. II?

Самая низкая цена Atlas Crest Investment Corp. II (ACII) за год составила 24.76. Сравнение с текущими 25.64 и 24.76 - 26.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACII?

В прошлом Atlas Crest Investment Corp. II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.60 и 2.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.49 25.66
Годовой диапазон
24.76 26.87
Предыдущее закрытие
25.60
Open
25.49
Bid
25.64
Ask
25.94
Low
25.49
High
25.66
Объем
50
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
1.35%
Годовое изменение
2.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%