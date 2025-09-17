КотировкиРазделы
7.73 USD 0.66 (9.34%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABTC за сегодня изменился на 9.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.18, а максимальная — 7.93.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Дневной диапазон
7.18 7.93
Годовой диапазон
6.24 14.00
Предыдущее закрытие
7.07
Open
7.27
Bid
7.73
Ask
8.03
Low
7.18
High
7.93
Объем
9.249 K
Дневное изменение
9.34%
Месячное изменение
-16.16%
6-месячное изменение
-16.16%
Годовое изменение
-16.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.