ABTC
7.48 USD 0.22 (2.86%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABTC hat sich für heute um -2.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.41 bis zu einem Hoch von 8.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Tagesspanne
7.41 8.01
Jahresspanne
6.24 14.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.70
- Eröffnung
- 7.91
- Bid
- 7.48
- Ask
- 7.78
- Tief
- 7.41
- Hoch
- 8.01
- Volumen
- 6.377 K
- Tagesänderung
- -2.86%
- Monatsänderung
- -18.87%
- 6-Monatsänderung
- -18.87%
- Jahresänderung
- -18.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K