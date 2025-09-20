Valute / ABTC
ABTC
7.11 USD 0.37 (4.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABTC ha avuto una variazione del -4.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10 e ad un massimo di 7.49.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.
Intervallo Giornaliero
7.10 7.49
Intervallo Annuale
6.24 14.00
- Chiusura Precedente
- 7.48
- Apertura
- 7.48
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- Minimo
- 7.10
- Massimo
- 7.49
- Volume
- 6.357 K
- Variazione giornaliera
- -4.95%
- Variazione Mensile
- -22.89%
- Variazione Semestrale
- -22.89%
- Variazione Annuale
- -22.89%
20 settembre, sabato