ABTC

7.11 USD 0.37 (4.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABTC ha avuto una variazione del -4.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10 e ad un massimo di 7.49.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Intervallo Giornaliero
7.10 7.49
Intervallo Annuale
6.24 14.00
Chiusura Precedente
7.48
Apertura
7.48
Bid
7.11
Ask
7.41
Minimo
7.10
Massimo
7.49
Volume
6.357 K
Variazione giornaliera
-4.95%
Variazione Mensile
-22.89%
Variazione Semestrale
-22.89%
Variazione Annuale
-22.89%
20 settembre, sabato