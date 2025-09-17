Валюты / ABLV
ABLV: Able View Global Inc - Class B
0.95 USD 0.03 (3.26%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABLV за сегодня изменился на 3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.91, а максимальная — 1.00.
Следите за динамикой Able View Global Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.91 1.00
Годовой диапазон
0.55 1.77
- Предыдущее закрытие
- 0.92
- Open
- 0.93
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Low
- 0.91
- High
- 1.00
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 3.26%
- Месячное изменение
- 5.56%
- 6-месячное изменение
- 4.40%
- Годовое изменение
- 2.15%
