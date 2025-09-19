Währungen / ABLV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ABLV: Able View Global Inc - Class B
0.95 USD 0.05 (5.56%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABLV hat sich für heute um 5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.95 bis zu einem Hoch von 0.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Able View Global Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.95 0.98
Jahresspanne
0.55 1.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.90
- Eröffnung
- 0.98
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Tief
- 0.95
- Hoch
- 0.98
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 5.56%
- Monatsänderung
- 5.56%
- 6-Monatsänderung
- 4.40%
- Jahresänderung
- 2.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K