ABLV: Able View Global Inc - Class B

0.95 USD 0.05 (5.56%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABLV hat sich für heute um 5.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.95 bis zu einem Hoch von 0.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Able View Global Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.95 0.98
Jahresspanne
0.55 1.77
Vorheriger Schlusskurs
0.90
Eröffnung
0.98
Bid
0.95
Ask
1.25
Tief
0.95
Hoch
0.98
Volumen
5
Tagesänderung
5.56%
Monatsänderung
5.56%
6-Monatsänderung
4.40%
Jahresänderung
2.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K