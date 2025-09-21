QuotazioniSezioni
ABLV: Able View Global Inc - Class B

0.95 USD 0.05 (5.56%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABLV ha avuto una variazione del 5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.93 e ad un massimo di 0.98.

Segui le dinamiche di Able View Global Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.93 0.98
Intervallo Annuale
0.55 1.77
Chiusura Precedente
0.90
Apertura
0.98
Bid
0.95
Ask
1.25
Minimo
0.93
Massimo
0.98
Volume
7
Variazione giornaliera
5.56%
Variazione Mensile
5.56%
Variazione Semestrale
4.40%
Variazione Annuale
2.15%
21 settembre, domenica