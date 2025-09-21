Valute / ABLV
ABLV: Able View Global Inc - Class B
0.95 USD 0.05 (5.56%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABLV ha avuto una variazione del 5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.93 e ad un massimo di 0.98.
Segui le dinamiche di Able View Global Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.93 0.98
Intervallo Annuale
0.55 1.77
- Chiusura Precedente
- 0.90
- Apertura
- 0.98
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Minimo
- 0.93
- Massimo
- 0.98
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 5.56%
- Variazione Mensile
- 5.56%
- Variazione Semestrale
- 4.40%
- Variazione Annuale
- 2.15%
21 settembre, domenica