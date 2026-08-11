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ABLG: Abacus FCF International Leaders ETF

31.28 USD 0.29 (0.92%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ABLG за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.76, а максимальная — 31.68.

Следите за динамикой Abacus FCF International Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ABLG сегодня?

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) сегодня оценивается на уровне 31.28. Инструмент торгуется в пределах 30.76 - 31.68, вчерашнее закрытие составило 31.57, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus FCF International Leaders ETF?

Abacus FCF International Leaders ETF в настоящее время оценивается в 31.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.50% и USD. Отслеживайте движения ABLG на графике в реальном времени.

Как купить акции ABLG?

Вы можете купить акции Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) по текущей цене 31.28. Ордера обычно размещаются около 31.28 или 31.58, тогда как 8 и -1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ABLG?

Инвестирование в Abacus FCF International Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 29.02 - 33.53 и текущей цены 31.28. Многие сравнивают 2.09% и -3.16% перед размещением ордеров на 31.28 или 31.58. Изучайте ежедневные изменения цены ABLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abacus FCF International Leaders ETF?

Самая высокая цена Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) за последний год составила 33.53. Акции заметно колебались в пределах 29.02 - 33.53, сравнение с 31.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus FCF International Leaders ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abacus FCF International Leaders ETF?

Самая низкая цена Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) за год составила 29.02. Сравнение с текущими 31.28 и 29.02 - 33.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ABLG?

В прошлом Abacus FCF International Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.57 и 5.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.76 31.68
Годовой диапазон
29.02 33.53
Предыдущее закрытие
31.57
Open
31.68
Bid
31.28
Ask
31.58
Low
30.76
High
31.68
Объем
8
Дневное изменение
-0.92%
Месячное изменение
2.09%
6-месячное изменение
-3.16%
Годовое изменение
5.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%