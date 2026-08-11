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ABLG: Abacus FCF International Leaders ETF
Курс ABLG за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.76, а максимальная — 31.68.
Следите за динамикой Abacus FCF International Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ABLG сегодня?
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) сегодня оценивается на уровне 31.28. Инструмент торгуется в пределах 30.76 - 31.68, вчерашнее закрытие составило 31.57, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ABLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Abacus FCF International Leaders ETF?
Abacus FCF International Leaders ETF в настоящее время оценивается в 31.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.50% и USD. Отслеживайте движения ABLG на графике в реальном времени.
Как купить акции ABLG?
Вы можете купить акции Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) по текущей цене 31.28. Ордера обычно размещаются около 31.28 или 31.58, тогда как 8 и -1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ABLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ABLG?
Инвестирование в Abacus FCF International Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 29.02 - 33.53 и текущей цены 31.28. Многие сравнивают 2.09% и -3.16% перед размещением ордеров на 31.28 или 31.58. Изучайте ежедневные изменения цены ABLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abacus FCF International Leaders ETF?
Самая высокая цена Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) за последний год составила 33.53. Акции заметно колебались в пределах 29.02 - 33.53, сравнение с 31.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Abacus FCF International Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abacus FCF International Leaders ETF?
Самая низкая цена Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) за год составила 29.02. Сравнение с текущими 31.28 и 29.02 - 33.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ABLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ABLG?
В прошлом Abacus FCF International Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.57 и 5.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.57
- Open
- 31.68
- Bid
- 31.28
- Ask
- 31.58
- Low
- 30.76
- High
- 31.68
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- -3.16%
- Годовое изменение
- 5.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%