ABCS: Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

30.02 USD 0.31 (1.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABCS за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.02, а максимальная — 30.02.

Следите за динамикой Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
30.02 30.02
Годовой диапазон
24.03 30.86
Предыдущее закрытие
30.33
Open
30.02
Bid
30.02
Ask
30.32
Low
30.02
High
30.02
Объем
3
Дневное изменение
-1.02%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
9.04%
Годовое изменение
6.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.