ABCS: Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

30.28 USD 0.15 (0.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ABCS hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.24 bis zu einem Hoch von 30.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.24 30.28
Jahresspanne
24.03 30.86
Vorheriger Schlusskurs
30.43
Eröffnung
30.27
Bid
30.28
Ask
30.58
Tief
30.24
Hoch
30.28
Volumen
7
Tagesänderung
-0.49%
Monatsänderung
0.03%
6-Monatsänderung
9.99%
Jahresänderung
7.72%
