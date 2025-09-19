Währungen / ABCS
ABCS: Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
30.28 USD 0.15 (0.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ABCS hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.24 bis zu einem Hoch von 30.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
30.24 30.28
Jahresspanne
24.03 30.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.43
- Eröffnung
- 30.27
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Tief
- 30.24
- Hoch
- 30.28
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 0.03%
- 6-Monatsänderung
- 9.99%
- Jahresänderung
- 7.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K