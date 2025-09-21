Valute / ABCS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ABCS: Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
30.28 USD 0.15 (0.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ABCS ha avuto una variazione del -0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.24 e ad un massimo di 30.33.
Segui le dinamiche di Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
30.24 30.33
Intervallo Annuale
24.03 30.86
- Chiusura Precedente
- 30.43
- Apertura
- 30.33
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Minimo
- 30.24
- Massimo
- 30.33
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -0.49%
- Variazione Mensile
- 0.03%
- Variazione Semestrale
- 9.99%
- Variazione Annuale
- 7.72%
21 settembre, domenica