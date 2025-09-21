QuotazioniSezioni
ABCS: Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

30.28 USD 0.15 (0.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ABCS ha avuto una variazione del -0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.24 e ad un massimo di 30.33.

Segui le dinamiche di Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.24 30.33
Intervallo Annuale
24.03 30.86
Chiusura Precedente
30.43
Apertura
30.33
Bid
30.28
Ask
30.58
Minimo
30.24
Massimo
30.33
Volume
9
Variazione giornaliera
-0.49%
Variazione Mensile
0.03%
Variazione Semestrale
9.99%
Variazione Annuale
7.72%
21 settembre, domenica