Валюты / AAPY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AAPY: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
23.63 USD 0.09 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAPY за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.56, а максимальная — 23.69.
Следите за динамикой NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
23.56 23.69
Годовой диапазон
18.84 29.27
- Предыдущее закрытие
- 23.54
- Open
- 23.63
- Bid
- 23.63
- Ask
- 23.93
- Low
- 23.56
- High
- 23.69
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 0.55%
- Годовое изменение
- -12.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.