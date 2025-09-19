KurseKategorien
AAPY: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

23.50 USD 0.08 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAPY hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.46 bis zu einem Hoch von 23.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.46 23.50
Jahresspanne
18.84 29.27
Vorheriger Schlusskurs
23.42
Eröffnung
23.46
Bid
23.50
Ask
23.80
Tief
23.46
Hoch
23.50
Volumen
2
Tagesänderung
0.34%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-13.12%
