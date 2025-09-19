Währungen / AAPY
AAPY: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
23.50 USD 0.08 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAPY hat sich für heute um 0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.46 bis zu einem Hoch von 23.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.46 23.50
Jahresspanne
18.84 29.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.42
- Eröffnung
- 23.46
- Bid
- 23.50
- Ask
- 23.80
- Tief
- 23.46
- Hoch
- 23.50
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.34%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -13.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K