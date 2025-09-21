Valute / AAPY
AAPY: NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
23.50 USD 0.08 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAPY ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.39 e ad un massimo di 23.50.
Segui le dinamiche di NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.39 23.50
Intervallo Annuale
18.84 29.27
- Chiusura Precedente
- 23.42
- Apertura
- 23.39
- Bid
- 23.50
- Ask
- 23.80
- Minimo
- 23.39
- Massimo
- 23.50
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.34%
- Variazione Mensile
- 2.09%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -13.12%
21 settembre, domenica