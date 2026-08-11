КотировкиРазделы
Валюты / AAGR
Назад в Рынок акций США

AAGR: African Agriculture Holdings Inc

0.13 USD 0.02 (13.33%)
Сектор: Основное потребление Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAGR за сегодня изменился на -13.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.13, а максимальная — 0.15.

Следите за динамикой African Agriculture Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAGR сегодня?

African Agriculture Holdings Inc (AAGR) сегодня оценивается на уровне 0.13. Инструмент торгуется в пределах 0.13 - 0.15, вчерашнее закрытие составило 0.15, а торговый объем достиг 228. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям African Agriculture Holdings Inc?

African Agriculture Holdings Inc в настоящее время оценивается в 0.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.88% и USD. Отслеживайте движения AAGR на графике в реальном времени.

Как купить акции AAGR?

Вы можете купить акции African Agriculture Holdings Inc (AAGR) по текущей цене 0.13. Ордера обычно размещаются около 0.13 или 0.43, тогда как 228 и -7.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAGR?

Инвестирование в African Agriculture Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 0.12 - 8.19 и текущей цены 0.13. Многие сравнивают 0.00% и -66.67% перед размещением ордеров на 0.13 или 0.43. Изучайте ежедневные изменения цены AAGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции African Agriculture Holdings Inc?

Самая высокая цена African Agriculture Holdings Inc (AAGR) за последний год составила 8.19. Акции заметно колебались в пределах 0.12 - 8.19, сравнение с 0.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику African Agriculture Holdings Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции African Agriculture Holdings Inc?

Самая низкая цена African Agriculture Holdings Inc (AAGR) за год составила 0.12. Сравнение с текущими 0.13 и 0.12 - 8.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAGR?

В прошлом African Agriculture Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.15 и -97.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.13 0.15
Годовой диапазон
0.12 8.19
Предыдущее закрытие
0.15
Open
0.14
Bid
0.13
Ask
0.43
Low
0.13
High
0.15
Объем
228
Дневное изменение
-13.33%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-66.67%
Годовое изменение
-97.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%