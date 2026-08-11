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AAGR: African Agriculture Holdings Inc
Курс AAGR за сегодня изменился на -13.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.13, а максимальная — 0.15.
Следите за динамикой African Agriculture Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAGR сегодня?
African Agriculture Holdings Inc (AAGR) сегодня оценивается на уровне 0.13. Инструмент торгуется в пределах 0.13 - 0.15, вчерашнее закрытие составило 0.15, а торговый объем достиг 228. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям African Agriculture Holdings Inc?
African Agriculture Holdings Inc в настоящее время оценивается в 0.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.88% и USD. Отслеживайте движения AAGR на графике в реальном времени.
Как купить акции AAGR?
Вы можете купить акции African Agriculture Holdings Inc (AAGR) по текущей цене 0.13. Ордера обычно размещаются около 0.13 или 0.43, тогда как 228 и -7.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAGR?
Инвестирование в African Agriculture Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 0.12 - 8.19 и текущей цены 0.13. Многие сравнивают 0.00% и -66.67% перед размещением ордеров на 0.13 или 0.43. Изучайте ежедневные изменения цены AAGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции African Agriculture Holdings Inc?
Самая высокая цена African Agriculture Holdings Inc (AAGR) за последний год составила 8.19. Акции заметно колебались в пределах 0.12 - 8.19, сравнение с 0.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику African Agriculture Holdings Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции African Agriculture Holdings Inc?
Самая низкая цена African Agriculture Holdings Inc (AAGR) за год составила 0.12. Сравнение с текущими 0.13 и 0.12 - 8.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAGR?
В прошлом African Agriculture Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.15 и -97.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.15
- Open
- 0.14
- Bid
- 0.13
- Ask
- 0.43
- Low
- 0.13
- High
- 0.15
- Объем
- 228
- Дневное изменение
- -13.33%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -66.67%
- Годовое изменение
- -97.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%