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AAGR: African Agriculture Holdings Inc

0.13 USD 0.02 (13.33%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AAGR汇率已更改-13.33%。当日，交易品种以低点0.13和高点0.15进行交易。

关注African Agriculture Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
  • MN

常见问题解答

AAGR股票今天的价格是多少？

African Agriculture Holdings Inc股票今天的定价为0.13。它在0.13 - 0.15范围内交易，昨天的收盘价为0.15，交易量达到228。AAGR的实时价格图表显示了这些更新。

African Agriculture Holdings Inc股票是否支付股息？

African Agriculture Holdings Inc目前的价值为0.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.88%和USD。实时查看图表以跟踪AAGR走势。

如何购买AAGR股票？

您可以以0.13的当前价格购买African Agriculture Holdings Inc股票。订单通常设置在0.13或0.43附近，而228和-7.14%显示市场活动。立即关注AAGR的实时图表更新。

如何投资AAGR股票？

投资African Agriculture Holdings Inc需要考虑年度范围0.12 - 8.19和当前价格0.13。许多人在以0.13或0.43下订单之前，会比较0.00%和。实时查看AAGR价格图表，了解每日变化。

African Agriculture Holdings Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，African Agriculture Holdings Inc的最高价格是8.19。在0.12 - 8.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪African Agriculture Holdings Inc的绩效。

African Agriculture Holdings Inc股票的最低价格是多少？

African Agriculture Holdings Inc（AAGR）的最低价格为0.12。将其与当前的0.13和0.12 - 8.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAGR股票是什么时候拆分的？

African Agriculture Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.15和-97.88%中可见。

日范围
0.13 0.15
年范围
0.12 8.19
前一天收盘价
0.15
开盘价
0.14
卖价
0.13
买价
0.43
最低价
0.13
最高价
0.15
交易量
228
日变化
-13.33%
月变化
0.00%
6个月变化
-66.67%
年变化
-97.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%