AAGR: African Agriculture Holdings Inc
今日AAGR汇率已更改-13.33%。当日，交易品种以低点0.13和高点0.15进行交易。
关注African Agriculture Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AAGR股票今天的价格是多少？
African Agriculture Holdings Inc股票今天的定价为0.13。它在0.13 - 0.15范围内交易，昨天的收盘价为0.15，交易量达到228。AAGR的实时价格图表显示了这些更新。
African Agriculture Holdings Inc股票是否支付股息？
African Agriculture Holdings Inc目前的价值为0.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.88%和USD。实时查看图表以跟踪AAGR走势。
如何购买AAGR股票？
您可以以0.13的当前价格购买African Agriculture Holdings Inc股票。订单通常设置在0.13或0.43附近，而228和-7.14%显示市场活动。立即关注AAGR的实时图表更新。
如何投资AAGR股票？
投资African Agriculture Holdings Inc需要考虑年度范围0.12 - 8.19和当前价格0.13。许多人在以0.13或0.43下订单之前，会比较0.00%和。实时查看AAGR价格图表，了解每日变化。
African Agriculture Holdings Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，African Agriculture Holdings Inc的最高价格是8.19。在0.12 - 8.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪African Agriculture Holdings Inc的绩效。
African Agriculture Holdings Inc股票的最低价格是多少？
African Agriculture Holdings Inc（AAGR）的最低价格为0.12。将其与当前的0.13和0.12 - 8.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAGR股票是什么时候拆分的？
African Agriculture Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.15和-97.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.15
- 开盘价
- 0.14
- 卖价
- 0.13
- 买价
- 0.43
- 最低价
- 0.13
- 最高价
- 0.15
- 交易量
- 228
- 日变化
- -13.33%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -66.67%
- 年变化
- -97.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%