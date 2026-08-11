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AAAC: Columbia AAA CLO ETF

20.08 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс AAAC за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.08, а максимальная — 20.08.

Следите за динамикой Columbia AAA CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AAAC сегодня?

Columbia AAA CLO ETF (AAAC) сегодня оценивается на уровне 20.08. Инструмент торгуется в пределах 20.08 - 20.08, вчерашнее закрытие составило 20.06, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Columbia AAA CLO ETF?

Columbia AAA CLO ETF в настоящее время оценивается в 20.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.25% и USD. Отслеживайте движения AAAC на графике в реальном времени.

Как купить акции AAAC?

Вы можете купить акции Columbia AAA CLO ETF (AAAC) по текущей цене 20.08. Ордера обычно размещаются около 20.08 или 20.38, тогда как 22 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AAAC?

Инвестирование в Columbia AAA CLO ETF предполагает учет годового диапазона 19.92 - 20.15 и текущей цены 20.08. Многие сравнивают 0.15% и 0.00% перед размещением ордеров на 20.08 или 20.38. Изучайте ежедневные изменения цены AAAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Columbia AAA CLO ETF?

Самая высокая цена Columbia AAA CLO ETF (AAAC) за последний год составила 20.15. Акции заметно колебались в пределах 19.92 - 20.15, сравнение с 20.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Columbia AAA CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Columbia AAA CLO ETF?

Самая низкая цена Columbia AAA CLO ETF (AAAC) за год составила 19.92. Сравнение с текущими 20.08 и 19.92 - 20.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AAAC?

В прошлом Columbia AAA CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.06 и 0.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.08 20.08
Годовой диапазон
19.92 20.15
Предыдущее закрытие
20.06
Open
20.08
Bid
20.08
Ask
20.38
Low
20.08
High
20.08
Объем
22
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
0.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%