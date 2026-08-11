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SE30: Sweden 30 Index

3297.58 SEK 21.80 (0.66%)
Сектор: Индекс Базовая: Шведская крона Валюта прибыли: Шведская крона

Курс SE30 за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3293.10, а максимальная — 3315.81.

Следите за динамикой Sweden 30 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс SE30?

Инвестирование в индекс Sweden 30 Index (SE30) подразумевает анализ 2617.51 - 3348.07 и текущей 3297.58. 24.91% и 49819 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения SE30 на графике в реальном времени.

Какова цена Sweden 30 Index сегодня?

Индекс SE30 в настоящее время составляет 3297.58. Торгуется в пределах 3293.10 - 3315.81, сравнение с 3319.38 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Sweden 30 Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Sweden 30 Index за всю историю?

Индекс SE30 достигал 3348.07 на пике. В пределах 2617.51 - 3348.07 сравнение 3297.58 и -0.49% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику SE30 на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса SE30 за всю историю?

Индекс SE30 достигал минимума в 2617.51 в пределах 2617.51 - 3348.07. Он отражает долгосрочные риски наряду с 3297.58 и 4.42%. Детально движение Sweden 30 Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
3293.10 3315.81
Годовой диапазон
2617.51 3348.07
Предыдущее закрытие
3319.38
Open
3313.97
Bid
3297.58
Ask
3297.88
Low
3293.10
High
3315.81
Объем
49.819 K
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
4.42%
Годовое изменение
24.91%
11 августа, вторник