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SE30: Sweden 30 Index
Курс SE30 за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3293.10, а максимальная — 3315.81.
Следите за динамикой Sweden 30 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс SE30?
Инвестирование в индекс Sweden 30 Index (SE30) подразумевает анализ 2617.51 - 3348.07 и текущей 3297.58. 24.91% и 49819 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения SE30 на графике в реальном времени.
Какова цена Sweden 30 Index сегодня?
Индекс SE30 в настоящее время составляет 3297.58. Торгуется в пределах 3293.10 - 3315.81, сравнение с 3319.38 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Sweden 30 Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Sweden 30 Index за всю историю?
Индекс SE30 достигал 3348.07 на пике. В пределах 2617.51 - 3348.07 сравнение 3297.58 и -0.49% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику SE30 на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса SE30 за всю историю?
Индекс SE30 достигал минимума в 2617.51 в пределах 2617.51 - 3348.07. Он отражает долгосрочные риски наряду с 3297.58 и 4.42%. Детально движение Sweden 30 Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 3319.38
- Open
- 3313.97
- Bid
- 3297.58
- Ask
- 3297.88
- Low
- 3293.10
- High
- 3315.81
- Объем
- 49.819 K
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 4.42%
- Годовое изменение
- 24.91%