Курс SE30 за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3293.10, а максимальная — 3315.81.

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